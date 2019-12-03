В Киеве не увидели прорывных идей в проекте заявления «нормандской четверки»

Киев, 3 декабря. Проект заявления по результатам встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По словам вице-премьера, на данный момент «коммюнике является очень дипломатическим».

«Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей. Но все будет зависеть от результатов переговоров», — заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» соберутся 9 декабря в Париже. В столице Франции встретятся глава принимающей страны Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обсуждение темы территориальной принадлежности Крыма с Украиной в Кремле считают невозможным в любом формате, предает «Газета.ру». Как утверждает Песков, если Зеленский на личной встрече с Путиным поднимет вопрос о Крыме, российский лидер «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Последняя встреча в рамках него прошла в Берлине в октябре 2016 года.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда после государственного переворота в стране к власти пришло новое руководство, и Луганск и Донецк отказались подчиняться ему. В ответ Киев заявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске и в рамках «нормандского саммита».