Анкара, 3 декабря. Минобороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего на севере Сирии в зоне антитеррористической операции «Источник мира», направленной против вооруженных формирований курдов. Об этом говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.

Турция 9 октября начала проводить на северо-востоке Сирии контртеррористическую операцию против курдских боевиков «Источник мира». По итогам переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, достигнув соглашения по урегулированию ситуации у 30-километровой зоны безопасности с началом совместного патрулирования в регионе и полным отводом курдских бандформирований.

Ранее Минобороны России обнародовало свидетельства незаконной добычи нефти американцами на севере Сирии, назвав ситуацию «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа и продавать их в соседние страны, сообщила «Газета.ру».

Незаконную деятельность правительства США охраняют террористы, а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

Федеральное агентство новостей в понедельник выпустило вторую частью масштабного расследования, раскрывающего объемы оказываемой джихадистам со стороны США помощи. Наши корреспонденты раздобыли в Сирии эксклюзивные данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

В первой части расследования ФАН говорится о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.