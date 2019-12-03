В ДНР заявили о попытках Зеленского переиначить Минские соглашения

Донецк, 3 декабря. Условия для проведения местных выборов, которые продвигает президент Украины Владимир Зеленский, представляют собой попытку переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с реальностью, заявила полпред ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.

Как сообщает RT, Владимир Зеленский в интервью для европейской прессы говорил, что будет настаивать на проведении местных выборов в Донбассе только после передачи государственной границы под украинский контроль, и сокрушался, что в Минских соглашениях прописан обратный порядок действий.

«Заявления украинского президента, который все никак не может смириться с истинным смыслом Комплекса мер, в сущности представляют собой не что иное, как очередную попытку предать ревизии минские соглашения и переиначить их выгодным для властей Украины образом», — говорит Никонорова.

По ее словам, до выборов в Донбассе украинской стороне необходимо провести огромный объем работы. Прежде всего согласование с самопровозглашенными республиками и введение в действие закона об особом статусе Донбасса, закрепление его в украинской конституции, а также принятие закона об амнистии участников конфликта.

«Любые дополнительные требования, выдвигаемые Киевом, не имеют никакого отношения к действительности — ни представители республик, ни посредники минского процесса, ни его гаранты не допустят пересмотра Комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН и имеющего статус международно-правого акта, обязательного к исполнению», — подчеркивает глава МИД ДНР.

Никонорова отмечает, что у Киева «нет никаких прав выдвигать свои условия», а все шаги, которые касаются будущего Донбасса, должны соответствовать минским соглашениям и быть согласованы с властями ДНР и ЛНР.

«Если руководству Украины хочется ускорить проведение выборов, что вообще-то является финальным из всех политических вопросов, то лучше прекратить разбрасываться громкими и совершенно голословными высказываниями и приступить к конструктивной деятельности – выполнению своих обязательств по Комплексу мер», — заявляет полпред ДНР в контактной группе.

Напомним, что 9 декабря во Франции состоится встреча в «нормандском формате». В ней примут участие Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.