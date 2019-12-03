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Вера Брежнева рассказала о необычном подарке от Константина Меладзе

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Вера Брежнева рассказала о необычном подарке от Константина Меладзе

Москва, 3 декабря. Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге певице Вере Брежневой необычный подарок: новый чемодан для поездок на гастроли. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — рассказала певица.

В рамках программы у Брежневой поинтересовались, как ей удается сохранять хорошую форму. По словам певицы, главный секрет в том, чтобы любить то, что ты делаешь. Также она призналась, что заботится о своем здоровье с помощью витаминных капельниц. Еще один источник для вдохновения — занятия спортом. 

Вера Брежнева рассказала о необычном подарке от Константина Меладзе

Отметим, в октябре в СМИ начали активно появляться слухи о разводе звездной пары. Две недели назад стало известно, что Брежнева легла под капельницу. За помощью к специалистам исполнительница обратилась после того, как к ее семье оказалось приковано внимание сотен фанатов. О разладе в отношениях звездной пары поклонники стали догадываться после исчезновения из социальных сетей Брежневой всех совместных фотографий с супругом. Тогда же и в СМИ появились сообщения о возможных изменах Меладзе. Однако сама Брежнева догадки фанатов не подтверждает. Необходимость курса капельницы она объяснила ослаблением иммунитета на фоне похолоданий.

Незадолго до этого она иронично ответила на слухи об изменах супруга. Как сообщала «Газета.ру», в соцестях она посмеялась, что ее муж все успевает.

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Источник: Ты не поверишь!
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