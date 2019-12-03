Вашингтон, 3 декабря. Американский актер Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем, так как тот не обладает суперспособностями. Об этом сообщила Cinema Blend.

Артисту предстоит сыграть персонажа в новом фильме Мэта Ривза. Однако Паттинсон считает, что его герой — это просто Брюс Уэйн, смышленый и богатый человек с обостренным чувством справедливости и большим набором гаджетов.

«Бэтмен — не супергерой. Это странно, конечно. Но, мне всегда казалось, что для того, чтобы быть супергероем, нужно обладать магическими способностями», — подчеркнул актер.

Новая картина про Бэтмена должна выйти на экраны 25 июня 2021 года. Роль ближайшего соратника Брюса Уэйна, дворецкого Альфреда Пенниуорта сыграет Энди Серкис, роль Женщины-кошки исполнит Зои Кравиц, Пингвина — Колин Фаррел, Загадочника — Пол Дано.

Фильм, который, как ожидается, станет частью трилогии, расскажет о молодых годах миллиардера Брюса Уэйна, который только пробует себя в роли защитника Готэма. Поэтому на главную роль искали актера, которому чуть больше 30 лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что исполнявший роль Бэтмена в фильмах с 2005 по 2012 годы американский актер Кристиан Бэйл рассказал, почему режиссер Кристофер Нолан не стал снимать продолжения трилогии «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

По словам артиста, Нолану не хотелось затягивать сагу.

«Крис сказал, что если нам повезет и мы сможем сделать три фильма, нужно будет остановиться: «После третьего надо», — подчеркнул Бэйл.

Актер сообщил, что продюсеры предлагали именитому режиссеру снять четвертый фильм, но Нолан отказался.