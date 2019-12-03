В ФБР увидели «угрозу» в российских мобильных приложениях

Вашингтон, 3 декабря. ФБР США считает, что все разработанные в России мобильные приложения представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу». Как сообщает Bloomberg, об этом заявляется в письме агентства, направленном сенатору-демократу Чаку Шумеру.

В документе сообщается, что «российские разведывательные службы обладают мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий». По мнению ФБР, Москва может «получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров.

Среди приложений, представляющих, по мнению ФБР, угрозу нацбезопасности США, популярный во всем мире FaceApp, передает ТАСС.

Летом этого года о приложении 40-летнего петербургского разработчика Ярослава Гончарова FaceApp, позволяющим «состарить» лицо на фото, говорили по всему миру. Нейросеть побила все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира. По данным Forbes, за десять дней в июле приложение заработало более миллиона долларов.

Как только приложение FaceApp вышло в мировые тренды, его призвали запретить в Германии. В интервью Федеральному агентству новостей президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предположил, что это произошло, поскольку приложение было разработано в России. По словам Малькевича, Германия просто пошла по пути своего трансатлантического соседа — Соединенных Штатов Америки.

Наиболее активно же по поводу «опасного приложения», которое якобы крадет персональные данные простых американцев, высказывался Чак Шумер. Он предложил Федеральному бюро расследований и торговой комиссии проверить российское приложение FaceApp. Сенатор считает, что с помощью приложения личные данные американцев могут быть якобы переданы «враждебной иностранной державе».