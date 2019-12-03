Трамп назвал «закрытым» дело по импичменту после комментариев Зеленского

Вашингтон, 3 декабря. Американский президент Дональд Трамп заявил, что дело по импичменту в отношении него можно считать закрытым. Об этом он написал в своем Twitter, указав, что комментарии украинского президента Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора доказывают, что действия самого Трампа не были незаконными.

Зеленский ранее подчеркнул, что обсуждаемый в телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления помощи Украине не был связан с темой расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет газета «Известия».

«Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!» — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за телефонных переговоров президента США и Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное давление на Зеленского. По мнению обвинителей, президент США будто бы пытался убедить украинского коллегу начать расследование коррупционной деятельности сына Байдена на Украине.

В обмен на это Трамп якобы обещал Зеленскому финансовую и военную помощь. Бывший вице-президент США Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах в 2020 году.