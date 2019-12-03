Трамп назвал «закрытым» дело по импичменту после комментариев Зеленского

Вашингтон, 3 декабря. Американский президент Дональд Трамп заявил, что дело по импичменту в отношении него можно считать закрытым. Об этом он написал в своем Twitter, указав, что комментарии украинского президента Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора доказывают, что действия самого Трампа не были незаконными.
Зеленский ранее подчеркнул, что обсуждаемый в телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления помощи Украине не был связан с темой расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет газета «Известия».
«Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!» — написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за телефонных переговоров президента США и Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное давление на Зеленского. По мнению обвинителей, президент США будто бы пытался убедить украинского коллегу начать расследование коррупционной деятельности сына Байдена на Украине.
В обмен на это Трамп якобы обещал Зеленскому финансовую и военную помощь. Бывший вице-президент США Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах в 2020 году.
Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019