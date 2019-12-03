Помпео похвалил Зеленского за прогресс в борьбе с коррупцией

Вашингтон, 3 декабря. Государственный секретарь США Майк Помпео похвалил украинского президента Владимира Зеленского, и отметил положительные сдвиги в борьбе с коррупцией в стране, но подчеркнул, что необходимо сделать огромное количество работы для решения проблемы.

Как передает RT, по словам Помпео Вашингтон предоставляет Киеву поддержку в «искоренении коррупции», чтобы украинцы «могли гордиться своей демократией и отсутствием коррупции».

«Зеленский много работает, он основательно взялся за работу. Мы предоставляем поддержку, чтобы помочь выкорчевать коррупцию, чтобы украинский народ мог гордиться своей демократией и отсутствием коррупции. Нужно сделать огромное количество работы», — заявил американский госсекретарь.

Помпео говорит, что в Соединенных Штатах Америки рады украинскому прогрессу и готовы продолжать оказывать поддержку.

«Никто не пытается претендовать на то, что риск коррупции уже побежден. Думаю, и президент Зеленский так думает. Но он явно добился улучшений и шагов в правильном направлении. Мы этому рады и продолжим поддерживать его усилия на этот счет», — отмечает Майк Помпео.

Как сообщает RT, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает гарантии и защиту прав граждан, сообщивших о факте совершения коррупционного преступления, а также освобождение их от юридической ответственности.

«Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции», — передает пресс-служба президента Украины.

Инициатива принята в целях приведения украинского законодательства в соответствие с международными стандартами.