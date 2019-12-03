Зеленский распорядился нейтрализовать «негативное влияние» российских контрмер

Киев, 3 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров «нейтрализовать негативное влияние» российских контрмер. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского президента.

В данном указе речь идет о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности страны. Среди прочего, кабмин получил поручение разработать «комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер Российской Федерации, в частности в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на территорию Украины». Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Напомним, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных санкций против Украины в связи с «недружественными действиями» Киева. Под ограничительные меры попали ряд физических и юридических лиц.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. После государственного переворота на Украине в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости. В связи с этим Киев начал военную кампанию против республик, на территории которых уже четыре года происходят боевые действия. Тогда же украинские власти начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.