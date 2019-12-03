«Сила Сибири» укрепит связи РФ и КНР и помешает доступу на рынок американского газа, считают в США

Вашингтон, 3 декабря. Газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, укрепит связи Москвы и Пекина и помешает доступу сжиженного природного газа (СПГ) из США на рынок КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Крупнейший в России проект со времени распада СССР — газопровод «Сила Сибири» — это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США», — пишет WSJ.

Издание приводит мнение в прошлом работавшей аналитиком ЦРУ эксперта Колумбийского университета Эрики Даунс, которая считает, что объединив силы, Россия и Китай «послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США».

В газете также отметили, что поставки природного газа из РФ в КНР станут серьезным препятствием для поставщиков СПГ из США, даже если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения в области торговли и смогут договориться о снижении тарифов на энергоносители.

«Сила Сибири» — совместный проект российской корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок природного газа из Якутии в Приморский край и Китай. Соответствующий договор сроком на 30 лет был подписан в 2014 году. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в понедельник в режиме телемоста газопровод запустили в эксплуатацию президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.