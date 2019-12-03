Путин одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

Москва, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2020-22 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данным из документа, бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Доходы федерального бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течении всего трехлетнего периода и будут составлять 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году. Соответственно профицит будет составлять 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.

Данные значения определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах — 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.

В соответствии «бюджетному правилу», все дополнительные доходы казны за счет нефти и газа, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут переходить в Фонд национального благосостояния.

Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета доходов за счет нефти и газа, будет оставаться стабильным на протяжении трехлетнего периода — около 5,8-5,9% ВВП.

Как заявляет первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, федеральный бюджет сбалансирован и застрахован от разных негативных сценариев развития событий на нефтяном рынке.