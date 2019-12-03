Власти США рассматривают возможность продления СНВ-3

Вашингтон, 3 декабря. Власти США рассматривают возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который известен как СНВ-3. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. По его словам, пока никакого решения на этот счет не принято.

«По вопросу о продлении нового ДСНВ я бы сказал, и мои коллеги, на мой взгляд, ясно это давали понять, что это, безусловно, рассматривается. Мы ни одного, ни другого решения не приняли», — заявил Форд.

Он отметил, что мир нуждается в выработке новых режимов контроля над вооружениями, так как существует опасность появления новой гонки вооружений между Россией, Китаем и США. По словам Форда, в Белом доме рассматривают вопрос заключения нового договора только с точки зрения его пользы в вопросе пресечения новой гонки на ядерной арене.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок действия истекает в феврале 2021 года. Договор можно заменить другим документом или продлить на пять лет. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году, пишет газета «Известия».

В июне занимавший тогда пост советника президента США Джон Болтон назвал договор «ущербным» и заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен. Он отмечал, что США настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений. По словам Болтона, оно должно быть заключено при участии России и Китая.