Дамаск, 3 декабря. Курдские боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) заявили, что США вернулись на северо-восток САР, чтобы продолжать красть сирийскую нефть.

SDF ранее объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции, возглавляемой США, после того, как в октябре президент США Дональд Трамп объявлял о намерении вывести все войска из Сирии, а затем решил их оставить под предлогом защиты нефтяных месторождений.

«Демократические силы Сирии» совместно с международной коалицией завершили передислокацию в регионе Джазира (города Хасека, Камышлы, Дерик) и в Дейр-эз-Зоре», — говорится в заявление SDF.

Согласно заявлению, SDF и коалиция будут «защищать мирных жителей от террористических атак и охранять нефтяные и газовые месторождения в обозначенных регионах».

Напомним, ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны, передавала «Газета.ру».

Незаконную деятельность американского правительства охраняют боевики из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

Федеральное агентство новостей в понедельник выпустило вторую частью масштабного расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой джихадистам ИГ1 со стороны США. Наши корреспонденты раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

В первой части расследования ФАН рассказывается о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.