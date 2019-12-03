Постпред США при ООН вывезет членов Совбеза на завод по производству бурбона

Нью-Йорк, 3 декабря. Члены Совета Безопасности ООН во время поездки в штат Кентукки, на родину постоянного представителя США при организации Келли Крафт, получат по бутылке бурбона, рассказала журналистам американский постпред.

С 1 декабря Соединенные Штаты Америки на месяц становятся председателем Совета Безопасности ООН. В ноябре председателем СБ ООН был глава делегации из Великобритании.

«В четверг мы отправимся в Вашингтон, у нас будет обед с президентом США Дональдом Трампом», — сказала Келли Крафт.

Визит в штат Кентукки запланирован на 13-15 декабря.

«В пятницу вечером (13 декабря. – Прим. ФАН) у нас будет обед во Франкфорте, в особняке губернатора. В субботу мы проведем неформальную встречу. Затем мы все посмотрим баскетбольную игру», — обозначила планы постпред ООН.

Как говорит Крафт, в воскресенье делегация Совбеза ООН отправится в округ Бурбон в штате Кентукки, подчеркнув, что участники поездки посетят завод по производству бурбона.

«Мы будем разливать наш собственный бурбон по бутылкам, чтобы привести с собой», — говорит Келли Крафт.

Исходя из программы Совета Безопасности ООН на месяц, в декабре СБ проведет традиционное обсуждение ситуации в Сирии. Политическое урегулирование будет обсуждаться 11 декабря, а 19 декабря будет затронута тема гуманитарной ситуации в ближневосточной стране.

Ситуацию в Йемене Совет Безопасности ООН вынесет на обсуждение 12 декабря. Тема насилия и терроризма в Западной Африке запланирована 16 декабря, а тема осуществления санкций по отношению к Южному Судану будет поднята 17 декабря.