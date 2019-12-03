Поклонников Пугачевой растрогало фото звезды с дочкой 

Москва, 3 декабря. Поклонники бурно обсуждают новую фотографию Аллы Пугачевой с маленькой дочкой. Подписчики в соцсетях умиляются красотой девочки и тем, как малышка похожа на прославленную маму.

У маленькой дочки Пугачевой и Максима Галкина Лизы уже есть своя фанатская страничка в Instagram, на которую подписаны более 563 тысяч фолловеров. Недавно на странице появилась архивная фотография, на которой Пугачева обнимает свою дочь.

Пользователи Сети засыпали малышку комплиментами, называя ее красавицей, чудом, обворожительной малышкой, прекрасной девочкой и так далее.

«У Мамы такое лицо. Так выглядит счастье», — пишет пользователь под ником olga_soloveva_5.

«Две красатульки», — разделяет ее восторг galinalank.

«Солнечная девочка Лиза, очень приятно смотреть на маму и дочь, счастья им и здоровья желаю», — отметила kons.sveta.alex.

Многие обратили внимание на схожесть черт лица Пугачевой и ее дочки.

«Мамина копия!» — подчеркивает jeanstuapse.

«Просто один в один, и темперамент схож!» — согласна lavrenkovas.

Гарри и Лиза Галкины родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году после того, как певица и юморист обратились за услугами к суррогатной матери.

Ранее в понедельник сообщалось, что дети Пугачевой Галкина вскоре отправятся в школу, поэтому звездные родители решили заранее выбрать для них учебное заведение.

После сравнения нескольких учебных заведений, звездной паре больше всего понравилась одна из самых дорогих российских школ — Первая Московская гимназия. Она открыла двери для учеников в 2002 году, основала учебное заведение для своих детей Елена Батурина, супруга действовавшего тогда мэра Москвы Юрия Лужкова. Стоимость обучения составляет около 170 тысяч рублей за одного ребенка в месяц или 340 тысяч рублей за двоих.