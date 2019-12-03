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Автомобиль сбил группу школьников в Великобритании, есть жертвы

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Автомобиль сбил группу школьников в Великобритании, есть жертвы

Лондон, 3 декабря. Автомобиль сбил группу школьников в британском графстве Эссекс. Как сообщает местная полиция, в результате ДТП погиб двенадцатилетний подросток.

«Мы возбудили дело по статье «убийство» после произошедшей ранее в понедельник в городе Лоусон (к северо-востоку от Лондона) аварии. К сожалению, 12-летний мальчик скончался. Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся», — говорится в Twitter полиции Эссекса.

По данным местной полиции, инцидент произошел в 15:20 по местному времени (18:20 по московскому времени). Отмечается, что водитель серебристого автомобиля Ford KA не стал останавливаться после ДТП и скрылся с места происшествия.

Пострадавшими в аварии стали два пятнадцатилетних подростка, тринадцатилетняя девочка, шестнадцатилетняя девушка и 53-летняя женщина. Отмечается, что их травмы не опасны и не угрожают жизни. Сейчас полиция ведет розыск автомобиля, совершившего наезд.

 

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Источник: РИА Новости
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