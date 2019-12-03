Автомобиль сбил группу школьников в Великобритании, есть жертвы

Лондон, 3 декабря. Автомобиль сбил группу школьников в британском графстве Эссекс. Как сообщает местная полиция, в результате ДТП погиб двенадцатилетний подросток.
«Мы возбудили дело по статье «убийство» после произошедшей ранее в понедельник в городе Лоусон (к северо-востоку от Лондона) аварии. К сожалению, 12-летний мальчик скончался. Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся», — говорится в Twitter полиции Эссекса.
По данным местной полиции, инцидент произошел в 15:20 по местному времени (18:20 по московскому времени). Отмечается, что водитель серебристого автомобиля Ford KA не стал останавливаться после ДТП и скрылся с места происшествия.
Пострадавшими в аварии стали два пятнадцатилетних подростка, тринадцатилетняя девочка, шестнадцатилетняя девушка и 53-летняя женщина. Отмечается, что их травмы не опасны и не угрожают жизни. Сейчас полиция ведет розыск автомобиля, совершившего наезд.
We have launched a murder investigation following a fatal collision in #Loughton earlier today, Monday 2 December.— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 2, 2019
A 12-year-old boy has sadly died.
Anyone with information is asked to call us on 101 and quote incident number 726 of Monday 2 December. https://t.co/3rbpyRaidr