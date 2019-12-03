Сенаторы призвали Помпео срочно ввести санкции против Турции из-за С-400

Вашингтон, 3 декабря. Американские сенаторы, республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен, призвали администрацию США ввести санкции против Турции в рамках закона CAATSA в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Время для терпения давно закончилось. Пора ввести в действие закон CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»)», — говорится в письме сенаторов, направленном госсекретарю США Майклу Помпео.

По мнению политиков, если не принять санкции сейчас, это станет «ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий».

Договоренность о поставках С-400 в Турцию была достигнута между Москвой и Анкарой в 2017 году. В сентябре нынешнего года завершился второй этап поставок ЗРК. Как ожидается, они заступят на боевое дежурство весной будущего года.

Решение Турции приобрести российские системы ПВО вызвало кризис в турецко-американских отношениях, передавала «Газета.ру». Вашингтон выдвинул ультиматум, требуя от Анкары отказаться от приобретения вооружений в РФ, но турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на поводу у заокеанских партнеров по НАТО. В ответ США заморозили участие Турции в проекте по созданию многоцелевых боевых самолетов F-35. Кроме того, Палата представителей Конгресса США в октябре поддержала законопроект о введении в отношении Анкары санкций в связи с покупкой российских систем ПВО и проведением антитеррористической операции на северо-востоке Сирии.

На прошлой неделе в Сети было опубликовано видео предположительно испытаний российских Турцией систем ПВО С-400 на истребителях F-16 в Турции, передавали «Известия». Помпео заявил, что американская сторона встревожена данным фактом. Он от лица США выразил надежду, что турецкая сторона все еще хочет обсуждать планы по С-400.