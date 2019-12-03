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Делегация РФ провела детальное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с Асадом

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Делегация РФ провела детальное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с Асадом

Дамаск, 3 декабря. Спецпредставитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев и заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как сообщается, российские дипломаты и сирийский лидер обсудили развитие ситуации «на земле» на фоне необходимости восстановления территориальной целостности и единства Сирийской Арабской Республики с учетом интересов всех этнических и религиозных групп населения. Также обсуждалась важность продолжения противодействия террористическим группировкам на территории страны. Башар Асад затронул тему регулярных артобстрелов населенных пунктов, которые граничат с провинцией Идлиб. Стороны обсудили ситуацию в данной провинции и отметили, что превращение Идлиба в постоянное убежище для террористов недопустимо.

«Кроме того, были рассмотрены задачи оказания комплексного гуманитарного содействия САР без предварительных условий и продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел России.

Как передают «Известия», пресс-служба президента Сирии заявляла, что на встрече с российскими дипломатами обсуждалась подготовка к очередному раунду переговоров в «астанинском формате». Он был создан в январе 2017 года странами-гарантами — Российской Федерацией, Турцией и Ираном для урегулирования конфликта в Сирии.  

 

 

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Источник: Известия
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