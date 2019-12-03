Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

США не смогли погасить финансовую задолженность перед ООН за текущий год

51
0 Оставить комментарий

США не смогли погасить финансовую задолженность перед ООН за текущий год

Нью-Йорк, 3 декабря. Соединенные Штаты продолжают не выполнять свои обязательства по оплате взносов в бюджет ООН. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, за Вашингтоном по-прежнему остается задолженность за 2019 год.

«В течение последних нескольких недель США сделали несколько взносов общей суммой $563 млн в регулярный бюджет за предыдущие годы», — информировал он.

Дюжаррик подчеркнул, что США пока не выплатили все полагающиеся взносы за 2019 год.

В октябре генсек ООН Антониу Гутерриш был вынужден ввести в штаб-квартире всемирной организации режим жесткой экономии из-за финансового кризиса в ООН. В частности, было ограничено время заседаний Генассамблеи и Совбеза, отключены несколько эскалаторов, а также знаменитый фонтан перед зданием штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Напомним, что текущей осенью власти США отказали части российской делегации в получении американских виз для участия в Генассамблее ООН. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало соответствующую ноту представителю американского посольства. В свою очередь официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена данной ситуацией.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров