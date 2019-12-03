Лавров призвал избегать риторики в урегулировании нагорнокарабахского конфликта

Баку, 3 декабря. Москва заинтересована в воплощении договоренностей о мерах доверия по нагорнокарабахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, призвав избегать риторики.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров в понедельник прибыл в Баку с рабочим визитом, где во вторник состоятся его переговоры с азербайджанским коллегой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в том числе по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь», — заявил глава МИД РФ на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министр отметил, что эти договоренности «постепенно реализуются». Однако при этом он отметил, что «в отношении долгосрочного политического урегулирования еще предстоит немало сделать». Он поддержал тезис Алиева о том, что в данном вопросе «нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинском Заключительном акте».

С.В.#Лавров:

????Прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана составили 1,5 млрд долл. Более 70 субъектов нашей страны участвуют в сотрудничестве с Азербайджаном. В Азербайджане работают более 300 предприятий с участием российского капитала.

????https://t.co/fakuKM7uZn pic.twitter.com/mQqK4lp9RH — МИД России ???????? (@MID_RF) December 2, 2019

Нагорнокарабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР, позже было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики.

Ранее Алиев назвал главным условием урегулирования конфликта в Карабахе сохранение территориальной целостности страны.

Как сообщали «Известия», 4 декабря в Братиславе на полях 26-го саммита глав МИД стран – участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.