Госдума рассмотрит проект о биологической безопасности России

Москва, 3 декабря. Законопроект об обеспечении биологической безопасности России и ее граждан был внесен в Государственную думу правительством РФ. Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Данный законопроект должен обеспечить биологическую безопасность страны и граждан, а также охраны окружающей среды от воздействия опасных факторов.

«Устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности России и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков», — гласит текст законопроекта.

Как пишет RT, авторы инициативы отмечают, что необходимость в данном законе назрела вследствие «нарастания биологических угроз различного рода».

Среди прочего данный законопроект предполагает разработку федеральными, региональными и муниципальными органами власти политики в сфере обеспечения биологической безопасности страны. В частности, речь идет об организации базы патогенных микроорганизмов и вирусов, а также проведение мониторинга биологических рисков.

Напомним, в прошлом году российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Кроме того, президент подписал указ, утверждающий основы госполитики в области защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 2030 года.