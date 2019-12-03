Месси получил шестой «Золотой мяч»

Париж, 3 декабря. Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал шестикратным обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Награду Месси вручил прошлогодний победитель премии, хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Помимо аргентинца, среди номинантов на главную индивидуальную футбольную награду были защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которые в итоге заняли второе и третье место соответственно, сообщает «Газета.ру».

32-летний аргентинец уже признавался лучшим игроком в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. Шестая награда сделала Месси абсолютным рекордсменом по количеству полученных «Золотых мячей», позволив обойти португальца Криштиану Роналду, у которого на счету пять трофеев. Тремя наградами были удостоены голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), а также француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985).

За 2019 год Лионель Месси привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании, параллельно став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и лучшим ассистентом (13 голевых передач). За пределами внутреннего чемпионата Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 12 забитыми мячами. По итогам сезона, аргентинцу была вручена «Золотая бутса» как лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Помимо успехов на клубном уровне, Месси вместе с национальной сборной Аргентины стал бронзовым призером Кубка Америки.

Лионель Месси является самым результативным футболистом «Барселоны» за всю ее историю. На его счету 614 голов во всех турнирах за каталонский клуб. В сборной Аргентины 32-летний футболист также считается лучшим бомбардиром за все времена, отличившись за свою страну 70 раз.