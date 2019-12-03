Зеленский рассказал, когда на Украине введут электронные водительские права

Киев, 3 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внедрить в стране электронные водительские удостоверения и техпаспорта до конца текущего года в рамках проекта «Страна в смартфоне».

В своем видеообращении, опубликованном в Сети, Зеленский сообщил, что киевские власти работают «над нашим большим проектом диджитализации в стране».

«Электронное водительское удостоверение и техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро будет у вас в iPhone», — цитирует RT слова украинского президента.

Глава государства уточнил, что разработанное украинской командой приложение уже направлено в Google Play и App Store. По его словам, украинцы смогут воспользоваться новшеством уже до конца года.

«Но это только начало», — пообещал Зеленский.

Отметим, обещание Зеленского «установить» водительские права на iPhone происходит на фоне недовольства украинцами деятельностью американской корпорации Apple. Ранее у президента потребовали запретить продукцию компании в стране после того, как корпорация стала обозначать Крым как российскую территорию в своих сервисах. Как передавала «Газета.ру», в опубликованной петиции также содержится призыв создать госпрограмму по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением денежных средств.

Незадолго до этого глава украинского государства заявил, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. Зеленский также добавил в список достижений украинцев компакт-диск, прообраз рентгена, а также сервисы PayPal и WhatsApp.

Слова Зеленского рассмешили российского сенатора Алексея Пушкова. Он выразил мнение, что действующий лидер Украины подражает предыдущему президенту Петру Порошенко, который неоднократно приписывал заслуги других украинцам.