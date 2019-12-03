Мантуров оценил возможность удорожания гаджетов из-за закона о российском софте

Москва, 2 декабря. Закон о предустановке приложений для российских пользователей не приведет к росту цен на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, убежден глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это будет возможным при грамотном подходе к реализации закона.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — приводит слова министра пресс-служба.

Напомним, что законопроект вступит в силу с 1 июля следующего года. Отметим, что правительство России ранее уже поддержало инициативу депутатов. В кабинете министров считают, что подобная мера позволит лучше продвигать российские программы на рынке информационных технологий. Правительственные чиновники отметили, что до сих пор вопрос предустановки российских программ не рассматривался в законодательстве страны, хотя речь идет о защите прав потребителей.

20 февраля 2015 года ФАС России возбудила дело против американской компании Google по заявлению «Яндекса». Заявитель утверждал, что Google запретил предустановку всех сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio. Антимонопольный орган признал Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовал устранить нарушения. Американский гигант оспорил данное решение. В итоге в апреле 2017 года стороны достигли мирового соглашения, и дело было закрыто.