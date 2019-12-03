ЛНА требует от СБ ООН надавить на Турцию из-за снабжения террористов ПНС оружием

Триполи, 3 декабря. Верховное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) обратилось к Совету Безопасности ООН с требованием оказать давление на Турцию в связи с тем, что Анкара поставляет оружие и технику террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, напрямую вмешиваясь в конфликт.

Верховное командование ЛНА выпустило соответствующее заявление. В нем ЛНА требует от Турции усмирить свои амбиции, среди которых «возвращение былого влияния в регионе времен Османского Халифата». Как указано в заявлении ЛНА, Турция стала основной стороной, угрожающей интересам ливийского народа, а также препятствием для становления государства через свое вмешательство путем снабжения оружием террористических группировок, подконтрольных ПНС. Кроме того, верховное командование ЛНА значительно осудило подписание Турцией меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон и безопасности, указывая на то, что правительство так называемого «премьер-министра» Файеза Сарраджа не имеет права подписывать подобные соглашения, что делает их недействительными.

В связи с этим верховное командование ЛНА требует от Совбеза ООН, а также стран средиземноморского бассейна вмешательства в данную ситуацию.

Добавим, что накануне Совет Безопасности ООН призвал все страны не вмешиваться в конфликт в Ливии и не нарушать оружейное эмбарго, действующее в отношении страны. Особо это касается Турции, которая неоднократно была уличена в поставках оружия и техники террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Так, в сентябре этого года террористы ПНС получили стрелковое оружие, БПЛА, 200 бронемашин и около двух тысяч автомобилей из турецкой зоны в Мисурате. Турцию также уличили в том, что она занимается переброской террористам ПНС Ливии боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

Ранее главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. О незаконности данной сделки сразу же заявили многие страны, в особенности Греция и Египет. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что на грядущем саммите НАТО в Лондоне потребует от стран-членов Североатлантического альянса осуждения Турции за ее «провокационное поведение».

ЛНА под командованием Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению ряда населенных пунктов на северо-западе страны от террористов. В апреле текущего года стартовал новый этап операции ― освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии и подконтрольных ему бандформирований.

Отметим также, что в так называемое ПНС входят несколько вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ организациями «Аль-Каида»1 и ИГ1. Террористы ПНС регулярно фигурируют в докладах ООН. Они уличены в работорговле, контрабанде и убийствах. Деятельность боевиков контролируют западные кураторы.





1 Организация запрещена на территории РФ.