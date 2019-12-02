Киев пересмотрит энергетическую стратегию Украины

Киев, 2 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть энергетическую стратегию Украины до 2035 года, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасностью.

В частности, президент Украины поручил до 1 апреля 2020 года пересмотреть энергетическую стратегию страны «Безопасность, эффективность, конкурентоспособность» на период до 2035 года, одобренную распоряжением кабмина, и меры по ее осуществлению «с учетом угроз энергетической безопасности и международных обязательств Украины в энергетической сфере».

Также Зеленский поручил кабинету министров в течение первого полугодия 2020 года разработать «механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов всеми категориями потребителей энергии».

Кабмину доверено «урегулирование вопроса определения объемов создания страхового запаса природного газа на 2020 год» и разработка до 1 января 2021 года «дорожной карты перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям с определением срока такого перехода».

Также утвержденное Зеленским решение СНБО предусматривает принятие мер для погашения задолженности и выплаты зарплаты сотрудникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности, и недопущения возникновения таких задолженностей в дальнейшем.

Указ президента вступил в действие с момента его обнародования.

Как сообщает ТАСС, украинские горняки не раз устраивали митинги и забастовки, требуя выплаты задолженностей по зарплате и выступая против закрытия ряда шахт.