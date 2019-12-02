Активист Майдана рассказал о бегстве в ФРГ, превратившем его жизнь в ад

Москва, 2 декабря. Принимавший участие в боевых действиях в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудаче при попытке эмигрировать из Украины. По словам украинца, после переезда в Германию жизнь его семьи превратилась в ад из-за отношения немцев к украинским националистам.

Яремчук в колонке для портала «Корреспондент.net» рассказал, что, когда начался Евромайдан, он учился на четвертом курсе полтавской медицинской академии. В декабре 2013 года он вместе с отцом, у которого было немецкое гражданство, переехали в палаточный лагерь на Майдан. Медики помогали митингующим. Яремчук не без гордости вспоминает, как «пришлось лично давать отпор «беркутовцам». После начала гражданской войны активист отправился туда добровольцем. Однако после вскоре полученной травмы ноги занялся волонтерством.

Прислушавшись к доводам матери, семья решила перебраться в Германию. В июле 2017 года они переехали Ганновер.

Почти сразу были разорваны отношения с немецкими родственниками, которые были возмущены прошлым добровольца. По словам, Яремчука, отношения с двоюродными братьями были разорваны, поскольку тех раздражали его посты в соцсетях в честь «Небесной сотни». Еще хуже дела складывались с коллегами на мясокомбинате. От них слышались «насмешки, различные издевательства, в частности со стороны руководства».

«В разговоре я вскользь упомянул пару историй с Майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме. Я попал в больницу с переломами носа и орбитальной кости. При этом меня признали провокатором и заставили уволиться», — рассказал украинец.

Яремчук ведет в соцсетях блоги об участниках Майдана и «добровольцах» в Донбассе. Вскоре ему «стали поступать сообщения на почту с угрозами».

«Таким образом, последние полгода в Ганновере превратились в ад для всей моей семьи. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают нужным упрекнуть и задеть за живое», — посетовал Яремчук.

Теперь семья ищет возможные выходы из ситуации. Возвращаться на Украину они не планируют из-за «непредсказуемости Зеленского» и невозможности найти работу в Полтаве. Некоторые друзья предложили им перебраться в Россию. Однако участник войны в Донбассе опасается, что «лишняя информация» о нем вскоре попадет и за границу. Возможным решением проблемы стал бы переезд в Канаду, где проживают многие украинцы, однако денег на переезд у семьи сейчас нет.

«На своем примере я убедился, что Майдан, Революцию достоинства, борьбу за суверенитет и целостность Украины рядовые европейцы воспринимают больше с отрицательной стороны. Конечно, перед переездом сюда, надо об этом помнить. Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но мне это было крайне негативный опыт», — подвел итог Яремчук.

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались массовые протесты, которые привели к государственному перевороту и кровопролитной гражданской войне на Украине. Во время массовых беспорядков в феврале 2014 года погибли более 100 человек. Новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на экс-президента Украины Виктора Януковича и силовиков. Однако Янукович и бывшие руководители украинского министерства внутренних дел отрицают свою причастность к гибели людей на Майдане.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила на прошлой неделе, что сегодняшнее бедственное положение Украины напрямую проистекает из событий Майдана. По ее словам, результатом Майдана стало то, что «Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна». Она добавила, что по-прежнему испытывает вину за то, что была частью команды, которая не сумела справиться с кризисом Майдана.