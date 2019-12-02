СК РФ показал видео с последствиями обрушения моста в Оренбурге

Оренбург, 2 декабря. Прокуратура организовала проверку после обрушения моста на окраине Оренбурга. Кроме того, правоохранительные органы организовали проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Оренбургской области.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»). Прокуратура контролирует ход его расследования», — сообщает ведомство.

Как отметили в пресс-службе, прокуроры проведут организационную проверку и дадут оценку действиям подрядных организаций, которые проводили ремонтные работы. Будут изучены норм техники безопасности, а также строительные правила и нормы.

Следственный комитет также опубликовал видео с последствиями обрушения моста. Пресс-служба ведомства отметила, что будет проведен тщательный осмотр месте происшествия. Сейчас на месте обрушения работают эксперты; проверяется техническая и служебная документация; опрашиваются свидетели.

Напомним, что в Оренбурге обрушилась часть моста длиной около 200 метров. В результате инцидента два человека получили травмы. Мост соединял Загородное шоссе и улицу Терешковой, в момент обрушения он находился на реконструкции. Сейчас движение транспорта на участке улицы частично ограничено.