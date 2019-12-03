Москва, 3 декабря. Защита российской компании Concord Management and Consulting LLC, которую бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер голословно обвинил «во вмешательстве» в американские выборы в 2016 году, настойчиво и упорно требует от американского суда и прокуроров предоставления документов стороны обвинения и вещественных доказательств по «российскому делу».

Как говорится в новом документе «Конкорда» в поддержку ходатайства о принуждении правительства США к соблюдению Федерального уголовно-процессуального правила 16(a)(1)(G), сторона обвинения все также должна передать «скрытые» документы, являющиеся неотъемлемой частью доказательной базы против Concord.

Адвокаты «Конкорда» отмечают, что путем сокрытия информации американские прокуроры хотят застать защиту врасплох. В США считают, что защита российской компании не сможет тщательно подготовиться к судебному делу, если ей и дальше будут отказывать в предоставлении документов стороны обвинения.

Защита компании требует от американского суда и американских прокуроров соблюдения элементарных норм и традиций судопроизводства. Юристы «Конкорда» отмечают, что еще никогда в настолько резонансном судебном деле иностранному ответчику не отказывали в доступе к доказательствам – даже подсудимым Нюрнбергского трибунала дали возможность ознакомиться с собранной доказательной базой. Однако в случае с Concord Management цель американской прокуратуры – не проведение независимого суда, а организация постановочного судилища.

Защита российской компании указывает на то, что сторона обвинения упрямо продолжает ставить себя выше законов и судебных прецедентов. Фактически прокуроры из команды уже бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которые на пустом месте сфабриковали обвинения против Concord, ведут себя не как современные блюстители правосудия, а как линчеватели Дикого Запада. Адвокаты имеют право знать, что инкриминируется их подзащитным и на базе чего выстроено обвинение.

«Если в США все еще есть беспристрастный суд, то аргументы Concord будут приняты судьей, а позиция обвинения, направленная на сокрытие доказательств, отвергнута – окончательно и бесповоротно», — говорится в документе защиты.

Вашингтон с 2016 года занимается поиском следов так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Роберт Мюллер, расследовавший «дело о вмешательстве», в апреле этого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

Уже в апреле Concord Management and Consulting LLC подал на Мюллера в суд. Как заявлял адвокат компании Дюбелье, Мюллер преступил уголовный кодекс округа Колумбия — распространил информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Вероятно именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора.