Зеленскому напомнили, что большинство жителей Донбасса «за Россию»

Москва, 2 декабря. Политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «те, кто за Россию, те могут уехать».

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Der Spiegel сказал, что не верит опросам, согласно которым большинство населения Донбасса хочет быть частью Российской Федерации, передает «Газета.ру».

«Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — заявил украинский президент.

По мнению Зеленского, если кто-то считает себя русским живя в Донбассе, то он поступает неправильно и должен уехать.

Политолог Владимир Корнилов отреагировал на высказывание украинского президента. У себя в Facebook обозреватель МИА «Россия сегодня» написал, что эти люди уже уехали с Украины.

«Зеленский сам ссылается на опрос, который свидетельствует, что большинство жителей Донбасса хотят присоединения к России. При этом говорит, что те, кто за Россию, могут уехать, добавив: «Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить».

Так эти люди уже и уехали! С Украины. И выбрали, где жить: в своем родном Донбассе. Вместе со своей землей и уехали. Чего ещё от них Зеленский хочет?» — отреагировал политолог.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 29 ноября заявил, что в Кремле ждут предметного диалога по Донбассу. Обсуждение дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе может состояться уже на ближайшей встрече «нормандской четверки» 9 декабря.