Зеленский похвалил министра за сэкономленные на переписи населения деньги

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министра правительства страны Дмитрия Дубилета за его план сэкономить на переписи населения.

В своем видеообращении, опубликованном в Сети, Зеленский напомнил, что неоднократно поднималась тема необходимости «наводить порядок в стране, и порядок начинается с реальной переписи населения».

«У нас есть министр Дубилет, который нашел путь. Мы начинаем сейчас программу переписи населения. Он нашел путь, чтобы сэкономить для бюджета страны около двух-трех миллиардов гривен. Вы видите, есть все же выгода, когда молодые на «ты» с инновационными штуками различными», — отметил Зеленский.

В ночь на 1 декабря на Украине стартовала пробная перепись населения. По данным Госстата, пробная перепись является подготовительным этапом к проведению всеукраинской переписи населения 2020 года. Она продлится десять дней и пройдет в части Оболонского района Киева и в части Песковской общины Бородянского района Киевской области. Второй этап состоится с 14 по 23 декабря.

Отметим, полномасштабная перепись населения проводилась на Украине только один раз, в 2001 году. Тогда численность населения составляла 48,457 миллиона человек. Следующая перепись должна была пройти в 2016 году, однако правительство решило перенести ее на 2020 год.

В конце сентября Дубилет сообщил, что, по данным Госстата, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить пять миллиарда гривен (порядка 207 миллионов долларов). Как передавал RT, Дубилет выразил мнение, что провести «так называемую электронную перепись населения» будет «эффективнее и проще».

Позже он сообщил, что перепись населения будет осуществлена с помощью анализа данных SIM-карт. Это позволит сэкономить, как считает чиновник, 83-124 миллионов долларов.