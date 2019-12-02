Посол РФ призвал международных правозащитников помочь по делу россиянина Селезнева

Вашингтон, 2 декабря. Посол России в США Анатолий Антонов обратился к крупнейшим правозащитным организациям, включая Human Rights Watch и Amnesty International с призывом обратить внимание на неоправданно жесткий режим содержания в американской тюрьме россиянина Романа Селезнева. Об этом сообщается в открытом письме, которое было распространено российским дипломатом в адрес целого ряда НПО.

Селезнев был приговорен американским судом к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество. Антонов напомнил, что вынося столь жесткий приговор, американский суд не принял в расчет гуманитарные аспекты этого дела.

«Селезнев является жертвой теракта в Марокко в 2011 году, в результате которого он получил инвалидность. Ему необходимо принимать лекарства и находиться под присмотром врачей. Вместо этого в тюрьме он обязан выполнять особые требования безопасности и каждые два часа с 6 утра до 8 вечера являться на пост проверки. Это препятствует ему даже в том, чтобы нормально питаться или отдыхать. Если же он не выполняет эти жестокие требования, его запирают в штрафном изоляторе», — подчеркнул глава диппредставительства.

Антонов призвал провести медицинское обслуживание заключенного, чтобы оказать ему своевременную и эффективную помощь. Он напомнил, что Селезнев страдает от гепатита и эпилепсии, но при этом ни разу не получат МРТ. Российский посол подчеркнул, что любой заключенный имеет право на гуманное обращение и нормальные условия содержания, вне зависимости от страны происхождения и предъявленных ему обвинений.

Суд над Романом Селезневым прошел в штате Вашингтон, коллегия присяжных в августе 2016 года признала россиянина виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам. Селезнева приговорили к беспрецедентно большому для подобных обвинений в США сроку — 27 годам лишения свободы.

Процесс получил огласку из-за обстоятельств задержания Селезнева. Агенты секретной службы США схватили россиянина на Мальдивских островах и вывезли в Соединенные Штаты. В МИД России назвали действия американской стороны нарушением норм международного права и похищением гражданина РФ.