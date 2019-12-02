Замглавы МИД РФ и экс-глава МИД Иордании обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 2 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов 2 декабря обсудил с экс-министром иностранных дел Иордании Марваном Касемом урегулирование арабо-израильское и сирийское урегулирование, сообщает МИД Российской Федерации.

«В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования и состояние дел на палестино-израильском направлении», — заявили в МИД РФ.

Как отмечается, бывший глава МИД Иордании Марван Касем прибыл в Россию, чтобы принять участие в заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

В ходе заседании группы, Марван Касем отметил, что исламские страны могли бы заключить союз с Российской Федерацией для решения палестинского вопроса. Бывший глава МИД Иордании убежден, что Россия стремится к сотрудничеству с мусульманским миром, в то время как Запад стремится к его расколу в корыстных целях.

«История дипломатических отношений с Россией, позитивная позиция относительно Исламского мира заставляет нас думать о возможности создания стратегического союза, который стал бы решающей силой для решения палестинской проблемы, что в особенности важно в свете одного из американских политических деятелей, который поддерживает господство Израиля, оккупирующего арабские территории», — заявил Марван Касем.

Как подчеркивает экс-глава МИД Иордании, использование политического ислама во имя западных целей представляет большую опасность.