Новая трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург. Инфографика. ФАН-ТВ

Росавтодор завершил строительство трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. По данным Объединенных систем сбора платы, еще до запуска всех участков, с января по сентябрь, на трассе зафиксировали всего 435 ДТП, это с учетом обращений водителей из-за поломки или закончившегося бензина. Поэтому специалисты госкомпании «Автодор» планируют повысить максимально допустимую скорость движения по всей трассе до 130 километров в час весной 2020 года. Сейчас среднее время пути не превышает 5,5 часа. В перспективе путешествие станет еще быстрее.