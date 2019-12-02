Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Вашингтон, 2 декабря. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа объявил, что больше не будет выдавать аккредитации журналистам информагентства Bloomberg (Bloomberg News) на освещение мероприятий предвыборной кампании Трампа.

Напомним, 24 ноября миллиардер Майкл Блумберг, владелец Bloomberg News, официально вступил в кампанию по выборам президента США. Как сообщает Axios, менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл напомнил, что агентство ранее распространило заявление в котором сообщалось, что издание больше не будет проводить какие-либо журналистские расследования в отношении кандидатов в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии. Это было связано с выдвижением Блумберга в кандидаты.

Парскейл подчеркивает, что политика Bloomberg News в данном вопросе является неправильной.

«Так как они объявили об этой предвзятости открыто, штаб Трампа больше не будет давать аккредитацию представителям Bloomberg News на освещение митингов или других событий, связанных с предвыборной кампанией», — заявил Парскейл.

В свою очередь главред агентства Bloomberg Джон Миклетвэйт опроверг все обвинения в предвзятом отношении к Трампу.

«Обвинение в предвзятости не соответствует действительности. Мы освещали деятельность Дональда Трампа справедливо и непредвзято с тех пор, как он стал кандидатом в 2015 году, и будем продолжать это делать, несмотря на ограничения, наложенные кампанией Трампа», — говорится в заявлении Миклетвэйта.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выделил 23 миллиона долларов на рекламную кампанию на телевидении. Однако, по данным СМИ, эта цифра может стать и не итоговой суммой, а побить рекорд бывшего президента США Барака Обамы по затратам на вещание (24 миллиона).

Данные денежные средства рассчитаны на рекламные кампании на телевидении для таких штатов как Флорида, Техас, Массачусетс, Калифорния, Пенсильвания, Миссисипи, Мичиган.

Политолог, журналист и руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, комментируя Федеральному агентству новостей новость о выдвижении Блумберга, отметим, что происходящее в США является «попыткой олигарха Блумберга, входящего в десятку наиболее богатых людей в мире, купить себе страну».