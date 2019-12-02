Боевики в Сирии обстреляли 13 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 2 декабря. В нарушение режима прекращения огня боевики открыли огонь по 13 населенных пунктам сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режима прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Кермель, Ардаш-Даг, Нахшебба провинции Латакия; Телль-Метвази, Хуайз провинции Хама; Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Тамана, Зайтуна, Абу-Омар, Эль-Фхаиль провинции Идлиб.

Ранее в понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что в юго-восточной части Идлиба продолжаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии и боевиков исламистских бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ).

Террористы вступили в противостояние с правительственными силами в районе населенного пункта Сурудж. При этом радикалы вновь заявляют об убийстве нескольких солдат САА, тем не менее данная информация пока нуждается в проверке. В связи с участившимися атаками со стороны радикалов боевые вылеты в южных районах провинции возобновили российские ВКС.

1 Организация запрещена на территории РФ.