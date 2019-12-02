Убийцей крестника Ирины Билык оказался награжденный Порошенко боевик «Правого сектора»

Первый день зимы на Украине ознаменовался громким убийством. Случайной жертвой киллера стал крестник известной певицы Ирины Билык Саша.

Злоумышленники целились в его отца, бывшего владельца сети магазинов «Обжора» Вячеслава Соболева. Бизнесмен и депутат находился в автомобиле Range Rover вместе с супругой, сыном и родственницей, имя которой не называется. Снайпер выстрелил в 17.30, когда внедорожник Соболева находился на углу улиц Льва Толстого и Тарасовской. Очевидцы услышали крик женщины.

«Я так понимаю, это была мать того ребенка, и у нее была такая улыбка… Знаете, она надеялась и не могла поверить, что это случилось с ее ребенком», — рассказала очевидица событий в беседе с украинским каналом ТСН.

Ребенок получил огнестрельное ранение в голову. По пути в больницу он умер. Правоохранители оперативно вычислили вероятного убийцу. Им оказался боевик запрещенной в России организации «Правый сектор»1 20-летний Андрей Лаврега. Для реализации преступного замысла он снял номер в хостеле Fire Inn по подложным документам.

Несмотря на юные годы, Лаврега уже успел сделать многое. Еще во времена Майдана Андрей стучался в двери «Правого сектора». Эта организация сыграла заметную роль в государственном перевороте на Украине. В ходе «революции достоинства» «правосеки» не чурались насильственных методов борьбы, оказывали вооруженное сопротивление «Беркуту».

Кроме того, «Правый сектор» помог определиться с выбором жителям Крыма. Сразу после победы Майдана боевики отправили на полуостров так называемый «поезд дружбы». Вооруженные активисты надеялись «убедить» местное население в преимуществах жизни по-новому.

Как известно, жители Крыма достойно подготовились ко встрече с незваными гостями. «Поезд дружбы» приехал пустым, а несколько месяцев спустя Крым воссоединился с Россией.

Активисты «Правого сектора» нашли себе новое применение. Часть из них отправилась на карательную операцию в Донбассе. Другая часть предпочла остаться на гражданке.

Например, одесситам хорошо знаком Сергей Стерненко, возглавлявший местную ячейку «Правого сектора». За Сергеем тянется внушительный криминальный шлейф. На его счету похищения людей, пытки, незаконный оборот наркотиков. Недавно «послужной список» пополнился убийством человека. Стерненко зарезал неприятеля ножом, после чего снимал на видео его последние минуты жизни.

О наказании радикала речи не идет. Генеральный прокурор Рябошапка благополучно «сплавил» дело в СБУ и вместе со Стерненко посещает светские мероприятия. Сам Сергей с удовольствием рассказывает о своей деятельности, читает лекции в университетах.

Убийца сына Вячеслава Соболева тоже купался в лучах славы. Экс-президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество». Тепло вспоминает о подопечном и его непосредственный командир Андрей Гергерт, более известный как «Червень».

«Андрей Лаврега с позывным Тихий был бойцом батальона с 1 июня текущего года. Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый. Разумный. Он был награжден государственной наградой президентом Порошенко», — рассказал заместитель командира «Украинской добровольческой армии».

Символично, что сам Вячеслав Соболев представлял в Киевском областном совете Блок Петра Порошенко. Очевидцы сообщают, что сразу после убийства на месте трагедии появился букет цветов. Кто и зачем его принес — неизвестно.

Следствие отрабатывает несколько версий случившегося: от семейно-бытовых мотивов до профессиональной деятельности Соболева. Одна из наиболее вероятных причин — конфликт в сфере бизнес-интересов. Вячеслав был владельцем сети продуктовых магазинов «Обжора».

Разногласия с партнерами и конкурентами далеко не всегда разрешались в цивилизованном русле. Супермаркеты неоднократно подрывали. Соболев утверждает, что продал бизнес еще в 2007 году. Однако, по данным «Страны», бизнес-конфликт до настоящего времени не исчерпан.

В любом случае очевидно, что «талантливые не по годам парни» из незаконных вооруженных формирований вроде «Правого сектора» еще долго будут бесчинствовать на Украине, если не дать им решительный отпор. Сложно не согласиться с журналистом «2000» Сергеем Станкевичем, который считает обуздание правых радикалов главной задачей президента Зеленского на ближайшие годы.

«Вседозволенность быстро развращает. Сама ситуация демонстративного двоевластия дезорганизует страну и деморализует большинство, поддержавшее Зеленского. Законная власть, допускающая в отношении себя силовой шантаж, обречена день ото дня слабеть. В какой-то момент улица ее просто сметет», — предостерегает Станкевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.