Волонтеры прекратили поиски мальчика, пропавшего под Саратовом

Саратов, 2 декабря. Волонтеры прекратили операцию по поиску двенадцатилетнего школьника из села Песчанка Самойловского района, который не вернулся после прогулки с друзьями 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщал ранее Следственный комитет России, инцидент произошел 21 ноября. Двенадцатилетний школьник гулял вечером с двумя приятелями, затем дети разошлись по домам. Мальчик не дошел до собственного дома, пропав по дороге. По факту его исчезновения было заведено уголовное дело по статье УК России «Убийство малолетнего».

Полиция получила сообщение о пропаже ребенка утром 22 ноября. В поисках принял участие отряд «Лиза Алерт».

«На 11-й день поисков... принято решение свернуть работу штаба в селе Песчанка, где проживает пропавший мальчик… На данный момент на месте остается три поисковика для отработки автономных задач. Также работу продолжают сотрудники Следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения», — сообщается на странице отряда «Лиза Алерт» Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили представители отряда, с начала поисков волонтеры отработали более 145 задач, а автомобильные группы отработали около пятидесяти маршрутов. Кроме того, при помощи беспилотников удалось осмотреть 150 квадратных километров территории в предполагаемом месте пропажи школьника, пишет «Газета.ру».