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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Дамаск, 2 декабря. Российская военная полиция провела патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, также армейская авиация РФ выполнила воздушное патрулирование на севере страны, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В понедельник подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Кобани — Гюльтепе, Аджами — Бозгекли, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Джейдед-Хабур в провинции Ракка.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Кобани — Метрас — Умм-Миаль — Квайрес.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали 22 октября в Сочи меморандум по Сирии. Они договорились о прекращении операции Анкары «Источник мира» против бандформирований курдов на севере САР. Российские военнослужащие обеспечили выход незаконных водруженных формирований курдов с оккупированных ими территорий. После этого Россия и Турция приступили к совместному патрулированию зоны безопасности.

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Ранее сообщалось, что российские военные расширили зону воздушного патрулирования на севере сирийской провинции Алеппо. Вертолеты ВКС РФ поддерживают с воздуха наземные патрули военной полиции, а также сопровождают колонны, занимающиеся доставкой гуманитарной помощи. Главная их цель заключается в пресечении любых провокаций и обеспечении безопасности.

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