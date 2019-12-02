Украина выразила протест Венгрии из-за высказываний посла о национальной автономии

Киев, 2 декабря. Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в Киеве Иштвану Ийдярто в связи с его заявлением о притеснении национальных меньшинств украинскими властями. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Ранее в одном из интервью Иштван Ийдярто заявил, что власти Венгрии продолжат блокировать проведение Совета Украина-НАТО в связи с действиями украинских властей, которые «нарушают права этнических венгров». Кроме того, посол заявил, что соблюдение прав национальных меньшинств, а также создание автономии в составе государства являются обычной практикой для европейских стран.

«В МИД Украины был приглашен посол Венгрии Иштвана Ийдярто, которому было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировки венгерской стороной деятельности комиссии Украина – НАТО», — говорится в сообщении.

Напомним в сентябре 2017 года Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Документ вызвал резкую критику со стороны властей Венгрии, а в последствии стал предметом для разногласий между Будапештом и Киевом. Власти Венгрии заявили, что президент Украины подписал «полуфашистский» закон, который ущемляет Венгрия заблокировала совместное заявление послов права национальных меньшинств. Кроме того, власти Венгрии пообещали блокировать сближении Украины с Евросоюзом и НАТО.

В конце октября 2019 года Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине в знак протеста против национальной политики Киева. Позднее в Будапеште заявили, что Венгрия не готова «жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине» ради геополитических интересов Киева.