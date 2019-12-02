Финляндия рассмотрит предложенные Россией перспективные проекты в арктической сфере

Хельсинки, 2 декабря. Торговое представительство Российской Федерации в Финляндии отметило перспективные сферы экономики, в которых страны могут реализовывать взаимовыгодные проекты. Среди них арктическое судостроение, альтернативная энергетика и туризм, заявил исполняющий обязанности торгового представителя РФ в Финляндии Сергей Синельников.

Согласно данным Синельникова, после двух лет роста торгово-экономических отношений между Россией и Финляндией в этом году наблюдается небольшой спад — около 6%.

«Мы сейчас выделяем ряд направлений, которые взаимно интересны, как для России, так и для Финляндии, в развитии. Это прежде всего арктическое сотрудничество, особенно в области ледокольного судостроения, безуглеродная энергетика — ветроэнергетика, солнечная энергетика, ядерная энергетика. Это циркулярная экономика, переработка отходов и обращение с мусором, новые технологии в строительстве, прежде всего деревянное домостроение, новые строительные материалы и энергоэффективность, а также сотрудничество в области информационных технологий и, конечно, в области гуманитарного сотрудничества — это образование и туризм», —заявил и.о. торгпреда России в Финляндии.

В качестве наиболее перспективных форм сотрудничества Синельников выделил производственную кооперацию, обмен передовыми технологиями и локализацию финских компаний на российском рынке. Синельников подчеркивает, что многие финские фирмы уже локализовали производство в Российской Федерации, но это по большей мере касается строительной сферы и пищевой промышленности, поэтому фокус будет на локализации промышленных производств.