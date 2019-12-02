На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Киев, 2 декабря. Кадровые перестановки пройдут в руководстве украинских государственных компаний, включая «Нафтогаз» и «Укрэнерго». Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — заявил министр.

По его словам, руководство сменится примерно в пятидесяти украинских компаниях. Среди них – оператор украинской энергосистемы «Укрэнерго», а также «Энергоатом».

Некоторые эксперты полагают, что кадровые перестановки в «Нафтогазе» могут быть продиктованы вопросом эффективности управления компанией, хотя не исключены и чисто политические причины.

По мнению заместителя генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, смена руководства «Нафтогаза» вызвана проблемами в ходе переговоров украинской компании и «Газпрома». Проблемы были вызваны преимущественно тем, что первые лица украинской газовой компании регулярно позволяли себе провокационные выпады в адрес российской стороны, пишет «Газета.ру». Не исключено, что смена руководства «Нафтогаза» позволит продолжать переговоры в более конструктивном ключе, полагает эксперт.

Отметим, что действующий контракт на транзит российского газа в Европу истекает в этом году, а стороны пока не договорились о его продлении. Украинская сторона пытается принудить «Газпром» к пролонгации договора на выгодных для себя условиях и обязать компанию предоставить гарантии на прокачку определенного объема газа.

Россия в свою очередь настаивает на отмене всех судебных претензий со стороны Украины, как на обязательном условии сделки. На сегодняшний день, если верить главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, Киев намерен взыскать с Москвы по газовым спорам не менее 22 млрд долларов. При этом он не стал уточнять, что конкретно входит в эту сумму.