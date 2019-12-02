В Госдуме назвали правильным и своевременным закон о допрегулировании СМИ-иноагентов

Москва, 2 декабря. Депутат Государственной думы России Сергей Боярский назвал правильным и своевременным закон о дополнительном регулировании в стране деятельности СМИ-иноагентов.

По мнению парламентария, закон является зеркальным ответом на недружественные действия в отношении отечественных СМИ за рубежом.

«Я считаю, что закон правильный, закон своевременный», — сказал Боярский в беседе с РИА Новости.

Ранее в понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Согласно документу, если физическое лицо распространяет сведения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из других стран, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет министерство юстиции России, согласовывая свои действия с министерством иностранных дел России.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого подтвердили факты вмешательства иностранных государств в дела России.

В данный момент в списке СМИ-иноагентов находятся девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».