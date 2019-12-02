Петербургские коммунальщики приступили к уборке снега. ФАН-ТВ

В первый же календарный день зимы в Петербург пришла снежная погода, и всего за два дня город порядком засыпало. В этом году коммунальные службы полностью готовы к снегопадам, и в каждом районе уже города работает снегоуборочная техника.

На территории одного только Приморского района необходимо убирать 334 дороги и улицы. За прошедшие сутки на них работали 640 дворников.

«Район к снегопадам готов, уборка проходит в плановом режиме. Мы находимся на внутриквартальной территории. Проезды убраны, песком посыпано, входы в парадные и детские площадки почищены», — рассказал глава Приморского района Николай Цед.

В первую очередь коммунальные службы очищают социальные учреждения: школы, детские сады, поликлиники. Также одной из самых важных задач является очистка главных магистралей города.