Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Петербургские коммунальщики приступили к уборке снега. ФАН-ТВ

312
0 Оставить комментарий

В первый же календарный день зимы в Петербург пришла снежная погода, и всего за два дня город порядком засыпало. В этом году коммунальные службы полностью готовы к снегопадам, и в каждом районе уже города работает снегоуборочная техника.

Петербургские коммунальщики приступили к уборке снега. ФАН-ТВ

На территории одного только Приморского района необходимо убирать 334 дороги и улицы. За прошедшие сутки на них работали 640 дворников.

«Район к снегопадам готов, уборка проходит в плановом режиме. Мы находимся на внутриквартальной территории. Проезды убраны, песком посыпано, входы в парадные и детские площадки почищены», — рассказал глава Приморского района Николай Цед.  

Петербургские коммунальщики приступили к уборке снега. ФАН-ТВ

В первую очередь коммунальные службы очищают социальные учреждения: школы, детские сады, поликлиники. Также одной из самых важных задач является очистка главных магистралей города.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров