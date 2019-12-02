Зеленский утвердил решение СНБО по энергетической безопасности Украины

Киев, 2 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 декабря 2019 года «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Указ предполагает создание Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности, который будет выполнять роль консультативного органа при СНБО. Кабинету министров поручено внести на рассмотрение украинского парламента законопроекты касающиеся создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза до 01.04.2019.

Украинскому кабмину делегировано создать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект по актуализации общегосударственной программы развития украинской минерально-сырьевой базы до 2030 года в вопросах повышения объемов добычи природного и сланцевого газа, метана и нефти.

Помимо этого, правительство должно до 1 июля 2020 года проработать вопрос о «диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение».

Совет национальной безопасности и обороны Украины также поручил кабинету министров до 1 января 2020 года применить меры по ликвидации задолженностей по зарплате перед сотрудниками государственных шахт и предотвращения таких проблем в будущем.

Центральным органам исполнительной власти предписывается в течение месяца подавать в Антимонопольный комитет данные о нарушениях субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках. Антимонопольный комитет обязуется в установленном порядке проводить расследование данных нарушений и принимать необходимые меры.