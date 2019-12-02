Совбез ООН обеспокоен нарушениями оружейного эмбарго в отношении Ливии

ООН, 2 декабря. Совбез ООН обратился ко всем странам с призывом не нарушать действующее в отношении Ливии оружейное эмбарго. СБ ООН также призвал все страны не вмешиваться в конфликт в этой североафриканской стране.

«СБ ООН выражает особенную обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго. Они призывают к полному соблюдению всеми странами — членами ООН резолюции СБ 1970 от 2011 года», — говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении стран СБ.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций также призывает страны не предпринимать действий, которые могли бы привести к эскалации конфликта.

Отметим, 18 ноября спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе в докладе СБ указал на то, что в Ливию поступают вооружения из других государств. По его словам, все более очевидными становятся прямые негативные последствия и опасность иностранного вмешательства. Главная опасность в этом плане исходит от Турции, которая поддерживает связь с боевиками ПНС, осуществляя поставки оружия, боеприпасов, а также джихадистов из Сирии, о чем неоднократно сообщали как в Ливийской национальной армии (ЛНА), так и представители Временного правительства в Тобруке.

Арабские СМИ также регулярно сообщают о фактах поставок в страну оружия и боеприпасов со стороны Турции, при том, что в отношении Ливии со стороны ООН введено оружейное эмбарго. Так, в сентябре этого года террористы ПНС получили стрелковое оружие, БПЛА, 200 бронемашин и около двух тысяч автомобилей из турецкой зоны в Мисурате. Турцию также уличили в том, что она занимается переброской террористам ПНС Ливии боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

Ранее главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. О незаконности данной сделки сразу же заявили в Египте, на географическую абсурдность данного соглашения указали и в Греции в силу того, что оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Ливии и Турции. Кроме того, на грядущем саммите НАТО в столице Великобритании премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал потребовать от стран-членов Североатлантического альянса осуждения Турции за ее «провокационное поведение».

2 декабря глава управления по поддержанию морального духа ЛНА генерал Халид Махджуб подчеркнул, что Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжит бороться с террористами ПНС, несмотря на то, что Турция их поддерживает.

В настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов ПНС во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны контролируется законно избранным правительством, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение республики от террористов, которые захватили ливийские земли после революции 2011 года. В апреле 2019 года ЛНА перешли к новому этапу операции, в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы республики от боевиков ПНС.