Зеленский придумал «интересный способ» снизить тарифы на отопление для украинцев

Киев, 2 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что его команда придумала, как снизить тарифы на отопление почти вдвое. Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении, которое опубликовано на YouTube.

«Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платёжки за отопление, это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти вполовину. Это будет отдельная программа», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что снижение тарифов произойдет не за счет украинцев. Он также отметил, что правительство дало согласие на реализацию программы гарантированной цены газ, в результате чего она снизилась на 7%.

Как ранее сообщало RT, власти Украины разрешили снять ограничения на рост тарифов как на отопление, так и на горячую воду.

Ранее сообщалось, что жители Киева перекрыли Кольцевую дорогу, так как им до сих пор не включили отопление. На протяжении двух недель люди обращались в различные инстанции, но никакого эффекта эта деятельность не принесла.

За последние несколько лет стоимость тарифов на ЖКХ для украинцев выросла многократно. Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский и его соратники резко критиковали подобную политику Киева. Однако обещания снизить тарифы новой властью не были выполнены. Более того, вскоре украинцев ждет новое повышение цен на газ.

В сентябре «Нафтогаз» опубликовал список компаний-должников, которые оказывают услуги по отоплению украинских городов. Они накопили столько долгов, что этой зимой целый ряд украинских населенных пунктов может столкнуться с проблемами в сфере отопления.