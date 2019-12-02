Кеосаян потребовал от Симоньян ответа, в кого дочь «такая черная»

Москва, 2 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян показала в своем Instagram-аккаунте фото дочери Маро. Супруг журналистки, режиссер Тигран Кеосаян потребовал отчета, в кого его новорожденная дочь такая черная.

На размещенном в социальной сети кадре малышка лежит в кровати в боди со слоганом «Россия, вперед!». При этом лицо девочки спрятано под изображением солнца.

В публикации медиаменеджер рассказала подписчикам, что ее супруг, впервые разглядев ребенка, поинтересовался у врачей, «в кого она такая черная».

«Врачи в моем роддоме долго смеялись, когда Тигран первый раз разглядел Маро и спросил их: «В кого она такая черная?» — написала 39-летняя журналистка.

Публикация Симоньян вызвала смех у поклонников знаменитой журналистки, юзеры в комментариях не стеснялись шутить по поводу высказывания режиссера.

«В казака, наверное», — написал пользователь с ником carpenter2122. «А действительно в кого? Все светленькие», — пошутила olga_lyamtseva. «Ну да, у Марок папа и мама блондины», — добавила lolitakorolkevich. «Ну да! Родители светлой масти, а она тут, понимаешь ли, явилась красотка-брюнетка!» —написала elenakolesniche.

Симоньян состоит в отношениях с Кеосаяном с 2012 года. Пара воспитывает трех общих детей. В августе 2013 года на свет появилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 — сын Баграт, а в октябре этого года — дочь Маро.

У режиссера также есть две дочери от актрисы Алены Хмельницкой.