В Общественной палате осудили попытку уволить учителя в Белгороде за драку с учеником

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич осудил администрацию школы №15 Белгорода за попытку увольнения учителя информатики после потасовки с учеником. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее в соцсетях появилось видео с кадрами потасовки между учителем информатики школы №15 Олегом Пургиным и его учеником. После появления видео директор школы заявила об увольнении преподавателя.

По словам Малькевича, «у мелких чиновников на местах просто какая-то «болезнь принимать меры». Общественник напомнил: зачинщиком драки был не учитель.

«Агрессивно распустив руки, ученик набросился на педагога, который в свою очередь вынужден был защищаться», — отметил Малькевич.

«Они не просто мгновенно включают репрессивную машину в каких-то сложных и серьезных ситуациях, но и пытаются лететь со всем этим «добром» вперед на пятой скорости. Расследование не проводилось, никакую комиссию не собирали, но уже кричим об увольнении. Включаем режим образцового руководителя: говорим о том, что наведем порядок», — возмутился член Общественной палаты.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, порядок надо наводить в самой школе — не с учителем, а с учениками.

«Позже в управлении образования Белгорода сообщили, что увольнять никого не будут, учитель получит дисциплинарное взыскание. Молодцы! Теперь бы еще и директору школы «влупить» и за спешку, и в целом за бардак в образовательном учреждении», — предложил глава ФЗНЦ.

«Когда еще я был школьником, учитель для нас был неприкасаемой фигурой, авторитетом, — вспомнил Малькевич. — Сейчас же ученики безостановочно глумятся над педагогами, издеваются, не выполняют их поручений. И все это они «протоколируют» на видео, хайпуют. Каждый изощряется, как может, а потом радуется росту лайков и подписчиков».

Как утверждает собеседник ФАН, сейчас в системе школьного образования в стране — реальный кризис.

«Учитель стал какой-то обслугой. Более того, сегодня учителя не имеют вообще никаких прав: им нельзя фотографироваться в купальнике на море, вести публичную жизнь, есть, пить на публике — вдруг они «что-то не то делают»? И что они за это получают?» — задается риторическим вопросом Малькевич.

Нужно внимательно разбираться и ставить таких хамов-учеников на место, отметил собеседник ФАН.

«Тем более что, как мы видим, учителя, сами школьники и их родители зачастую оказываются в таких спорах именно на стороне педагогов», — констатировал глава ФЗНЦ.

Общественники будут настаивать на проведении гласного расследования этого инцидента, пообещал он.

«Я также прошу подключиться к этому Общественную палату Белгородской области и надеюсь на мудрость губернатора Евгения Савченко в конечном принятии решения», — добавил собеседник ФАН.

Следственное управление СК РФ по Белгородской области организовало доследственную проверку в школе №15, где произошла драка между учеником и учителем информатики. Об этом ранее сообщила пресс-служба ведомства.