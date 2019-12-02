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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Москва, 2 декабря. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера впервые отметила день рождения без мамы.

Семья постаралась окружить девочку, которой накануне исполнилось 13 лет, любовью и заботой. Евгений Алдонин — отец Веры и бывший муж Началовой — опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с торжества. На одном из кадров девочка позирует с отцом, на втором — разбирает подарки, а на третьем сидит в окружении друзей.

«Сегодня старшенькой 13!  Верочка, мы тебя очень любим!» — написал Алдонин в своих соцсетях.

Поздравила именинницу и бывший пиар-директор Началовой Анна Исаева, которую семейство скончавшейся певицы считает родным человеком. Женщина опубликовала трогательный пост-воспоминание. Исаева отметила, что настоящее ее знакомство с дочерью покойной звезды прошло в Лапино, когда малышка «протянула ручки и обвила ими шею».

«Это был тот самый главный момент, момент настоящего нашего знакомства. Ты стала для меня понятной, близкой, любимой девочкой», — написала Исаева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже 13- ть! Ты такая взрослая, малышка. А голосок еще совсем детский. Тебе было полгода, тогда, в моем воспоминании, я помню как стою на травке возле дома в Лапино, внутри меня уже живет мой ребенок, но этого еще никому не видно, кроме тебя. Ты как- то это почувствовала, протянула ручки и обвила ими мою шею. Я от неожиданности подхватила тебя и поцеловала в щеку. Это был тот самый главный момент, момент настоящего нашего знакомства. Ты стала для меня понятной, близкой, любимой девочкой. Поздравляю! #вераалдонина #верочка #поздравляю @taisianachalova @_vera_aldo @gusechkina

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Как впоследствии рассказал отец исполнительницы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. После смерти певицы выяснилось, что у нее был диабет первой группы, красная системная волчанка (аутоиммунное заболевание) и подагра.

Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. С певицей пришли проститься родные, близкие, коллеги по цеху и многочисленные поклонники.

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